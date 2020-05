Tegevjuht Tõnis Rihvk ostis Leedo laevandusäri

Leedo firma Tuule Piletikeskus OÜ omandusest liikus Tuule Liinid OÜ eelmisel nädalal Tõnis Rihvki firmale T.R.Merendus OÜ. Leedo teatas ajalehe Saarte Hääl vahendusel, et tal on nüüd teised sihid, milleks on loomakasvatus ja kinnisvaraarendus.