Aianduskeskuste äri on kriisi ajal õitsele löönud

Juhani Puukooli Viimsi kaupluse juhataja Liivi Remmel ütles ERRile , et kaupluse käive on eriolukorra ajal kasvanud, kuid täpseid numbreid ta ei avaldanud.

Kaubaks lähevad Remmeli sõnul viljapuud, mullad ja marjapõõsad, mõnel päeval on teatud kaubad isegi poest otsa saanud, mistõttu tuleb klientidel aeg-ajalt natukene oodata.

Ka aianduskeskuse Hansaplant juhataja Indrek Naudi tunnistas, et keskuse käive on praegu võrreldes möödunud aastaga kasvanud.

«Suur muldade ning värviliste multside müük näitab lähiaja trendi, et kliendid on rohkem paiksemad ning toimetavad sellel aastal aktiivemalt kodus, aedades ning terrassidel,» ütles Naudi ja lisas, et praegu ostetakse kõike, mis õitseb.