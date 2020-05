LHV kukkus aprillis järsult kahjumisse

Tegemist on mudelipõhiselt hinnatavate allahindlustega, kuivõrd tegelik krediidiportfell on grupi teatel püsinud tugevana. Ettevõtete laenuportfelli üle 30-päevaste võlgnevuste osakaal oli aprilli lõpu seisuga 0,3 protsenti. Allahindlusi moodustati 1,2 miljoni euro võrra vähem kui aprillis avaldatud finantsplaanis.

Eriolukorra ajal on ka LHV võimaldanud laenuklientidele maksepuhkuseid. Aprilli lõpu seisuga oli antud 2346 maksepuhkust, nendest kolmandik ettevõtetele, kokku 178 miljoni euro väärtuses laenudele. Laenude koguväärtusest ligikaudu 80 protsenti moodustavad seejuures ettevõtete laenud.

Aprilli lõpu seisuga edestab AS LHV Group finantsplaani puhaskasumi osas 1,9 miljoni euro võrra. Lisaks liiguti aprillis plaanipäraselt edasi hüpoteekpandikirjade emissiooni ettevalmistustega ning kahjukindlustusseltsi LHV Kindlustus loomisega.

LHV Group on finantskontsern ja kapitali pakkuja, mille peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab 460 inimest. LHV pangateenuseid kasutab ligikaudu 219 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.