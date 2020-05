Ametiühingud: palgahüvitisega tuleb kindlasti jätkata

«Vähemalt esimeses faasis peaksime palgahüvitisega jätkama sellistes sektorites, kus turul on lootus taastuda, aga see ei toimu nii kiiresti,» ütles Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson.

«Paraku panime Töötukassa esimesse toetusringi 90 protsenti oma võhmast juba alla ja jätkamiseks vajame kindlasti valitsusepoolset rahasüsti. Me ei pea õigeks raha võtta ainult töötutele mõeldud reservidest, mida võib meil lähiaastatel hädasti vaja minna, eriti kuna valitsustele on Euroopa Liidus loodud spetsiaalsed rahastuskanalid, kust selliseid toetusmeetmeid finantseerida. Valitsusepoolne rahastuse panus ei tohi olla null,» selgitas Peterson.

Tänasel kolmepoolsel kohtumisel peaministri ja tööandjatega kavatsevad ametiühingud rääkida ka töösuhete paindlikkusest kaubandussektori näitel. Ametiühingud on sellega päri, kui see sünnib tasakaalustatud kokkuleppe teel.

«Oleme juhtinud korduvalt tähelepanu, et vajadus paindlikkuse järele on sektorites väga erinev ja ka töötajate võimalus paindlikkust aktsepteerida on sektorites erinev. Tunnustame siinkohal Kaupmeeste Liitu ning Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingut, kes on läbirääkimised konkreetselt ette võtnud ja liiguvad lahenduse suunas. Julgustame ka teisi paindlikkusest huvitatud valdkondi avatud dialoogile,» lisas Peterson.