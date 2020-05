Otse Postimehest ⟩ Koroonakriis pole Rävala kaubandus- ja ärikvartali rajamist mõjutanud

Veljo Kuuse sõnul liigutakse äriplaanis julgelt edasi. «Loodame, et sügisel on ehitusluba käes ja kopp maasse löödud,» lubas ta, lisades, et kvartal peaks valmima aastaks 2023.

Investeerimisfirma sõnul on koroonakriisi ümber ülepaisutatud paanikat ja hädakisa. «Keskmisel ettevõtjal või suuremal investeerijal peaks olema vähemalt aastane reserv. Kui nägin, kuidas suurtel ettevõtetel tekkisid paari kuuga äkilised sajamiljonilised soovid, olin hämmingus,» imestas Kuusk.

Ärimehe sõnul on investeerimistegevus alati miinusmärgiga, olenemata sellest, kas on kriis või mitte. «Ma ei näe tulenevalt majanduslikust olukorrast põhjust plaani ümbervaatamiseks. Usun, et tänases olukorras on just positiivne ehitada. Sunnitud seisak on ehk hea järele mõtlemiseks. Võib-olla annab see parema võimaluse läbirääkimisteks,» lausus ettevõtja.

Olemasolev Rävala Galerii lahendus valmis aastal 2012. «Kuu aega tagasi arutasime arhitektidega ja leidsime, et praegu on mõistlik rahulikult äriplaan üle vaadata. Võimalik, et vaatame lähikuudel kogu kvartali sisemise lahenduse kontseptsiooni üle. Maailm on kaheksa aastaga palju muutunud. See ei ole seotud koroonakriisiga,» kinnitas Brave Capitali juht.

Brave Capitali juhatuse liige Veljo Kuusk FOTO: Tairo Lutter

Käsitusviisi uuendus on Kuuse sõnul vajalik seetõttu, et ostukeskuste tänased lahendused enam inimesi ei köida. «Inimesed eelistavad näiteks tellida odavamat kaupa tihtipeale internetist. Käesolev kahekuune paus on seda trendi veel suurendanud. Selline tüüpiline kaubanduskeskuse «eskalaatoriga esimesele-teisele ja kolmandale korrusele mudel» ei toimi enam,» leidis ta. «Väga oluline osa on kindlasti meelelahutusel: kinod jms. Inimesed on tänu sotsiaalmeediale hakanud rohkem sotsialiseeruma. Suheldakse ja käiakse rohkem väljas,» arvas Rävala kvartali eestvedaja.