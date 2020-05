Graafikud ⟩ Töötukassa palgahüvitise saajate hulgas tungisid esirinda tööstusettevõtted

Kokku on töötasu hüvitist täna hommikuse seisuga määratud 12 978 asutuse 104 931-le töötajale. 85 622 inimest on saanud hüvitist ühe kuu eest ning 19 309 inimest on saanud hüvitist kahe kuu eest, see on ka maksimaalne periood, mida tööandja saab taotleda. Määratud hüvitiste kogukulu on 114 208 697 eurot.