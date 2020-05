Kriisi tõttu vähenes uute ettevõtete asutamine 25 protsenti

Kriisi mõju avaldumine Krediidiinfo äriandmetes on nähtav alates aprilli viimasest nädalast. Ettevõtete maksehäirete registreerimine kasvab, vanade maksehäirete lõpetamine väheneb. «Kuni eelmise nädalani olid numbrid üsna vaiksed ja igavad,» kommenteeris Creditinfo Eesti äriarendusdirektor Jaanus Leemets ning ütles, et kõige suurem on muudatus olnud uute ettevõtete asutamise vähenemine, aprillis registreeriti tavapärasest veerandi võrra vähem ettevõtteid.