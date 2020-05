Coop Pank teenis aprillis 289 000 eurot puhaskasumit

Ta lisas, et sellest tulenevalt olid aprilli tulemused veel igati tugevad. «Meie netotulud on aasta nelja esimese kuuga kasvanud eelmise aastaga võrreldes 36 protsenti ja kulud 18 protsenti ehk tulude kasvutempo ületab selgelt kulude oma,» märkis ta.

Panga neto laenuportfell jõudis 517 miljoni euroni, kasvades kuuga 13 miljoni euro võrra. Võrreldes eelmise aasta aprilliga on panga laenuportfell kasvanud 44 protsenti.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 71 100 igapäevapanganduse klienti. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.