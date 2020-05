Autosõit teeb kriisi ajal comeback’i

Frankfurti kinnisvaramaakler Anna Pawliczek on alati kontorisse jõudmiseks kasutanud rongi. «See on mugavam, ei pea ummikutes seisma,» põhjendas ta Bloombergile. Samas on tema firma talle öelnud, et ajal, mil viirus endiselt levib, peaksid kõik töötajad ühistransporti nui neljaks vältima. Nii sõidabki Pawliczek tööle esimest korda autoga.

Selliseid näited on üle maailma veel ja veel. Seda kinnitab ka statistika, mis ütleb, et globaalne bensiinitarbimine on taas tõusuteel. Ühelt poolt tõukab seda tagant odavam hind, teisalt on üksinda või perekonnaga autoga liiklemine parim viis, kuidas hoida sotsiaalset distantsi. «Inimesed kardavad veel tramme, ronge ja busse,» selgitas Prantsusmaa naftahiiu Totali juht Patrick Pouyanne.

Väljaande sõnul on Hiina suurlinnades nagu Peking, Shanghai ja Guangzhou autoummikud isegi suuremad kui eelmise aasta samal ajal, mil koroonaviirusest polnud jälgegi. Teiselt poolt on ühistranspordi kasutamine kõvasti alla normaalse taseme, näiteks Pekingi metroo külastatavus on aastaga langenud üle 50 protsendi.

Reisile pigem autoga

Kui Saksamaa pealinnas Berliinis on autoga sõitmine 28 protsenti allpool normaalset taset, siis ühistransport tervelt 61 protsenti, selgub Apple’i kaardirakenduse Maps andmetest. Trendi, kus autosõit taastub kiiremini kui buss või tramm on märgata ka teistes Euroopa suurlinnades.

Samal ajal on USAs võimsalt kasvanud bensiini tarbimine. Ehkki kriisieelsele müügile jäädakse veel alla, võib arvata, et suvel see taastub. Inimesed, kes varem sõitsid USA siseselt lennukiga puhkama, võivad nüüd kalduda auto kasuks. Matkaautode rendifirma RVshare juht ütles, et broneeringute arv suveks on mõnes piirkonnas suisa kahekordistunud.

Mis on hea naftaturule, on reeglina halb keskkonnale. Ehkki pole kindel, kas autosõitude kasv on pikaajaline trend või viirusest tingitud lühiajaline jõnks, võib siiski eeldada, et näiteks keskkonnasäästlikumate elektriautode müük jääb tänavu alla ootuste. Majanduslanguse ja töötuse korral pole inimestel piisavalt raha, et kallimat elektriautot soetada. Samuti meelitab odav tanklahind jätkuvalt bensiini- või diiselauto rooli.

Viirusehirm on aga tehaste ja vabrikute tootmistööd, samuti pikamaatransporti, inimeste tarbimist ja liikumist nii kõvasti räsinud, et eeldatavasti paiskub tänavu keskkonda 8 protsenti vähem CO2 kui aasta tagasi. Kui nii läheb, oleks see viimaste aastakümnete suurim kukkumine.