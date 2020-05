Riik «avastas» tohutu maa-ala, kuhu saab tuuleparke ehitada

Nii kavatsetakse investeerida kuni 100 miljonit eurot, et vahetada praegused kaitseväe kaitseradarid uute ja paremate vastu, mis võimaldaksid Kirde-Eestis kõrgemaid tuulikuid püstitada. Praegu teada oleva info põhjal kipuvad kõrged ja tihedalt paiknevad tuulikud radarite tööd häirima, mistõttu on muutunud raskemaks vaenlase tuvastamine. See on otsene oht Eesti julgeolekule, on kaitseministeerium öelnud.