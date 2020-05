Kasvav trend: elatist minnakse sisse nõudma vanavanematelt

Ettevõtte jurist Angela Jürgensoni sõnul on vanavanema vastu nõude esitamine efektiivne ja motiveeriv vahend lapsevanemale elatise kohustuse täitmise meeldetuletusena. «Vanavanematele elatise nõude esitamine on viimasel ajal kasvav trend ning praktikas ka hästi toimiv, sest vanavanemad hakkavad omakorda survestama enda last elatise maksmise nõuet täitma – vanavanem võtab tavaliselt kohe pärast hagiavalduse saamist maksmise kohustust eirava lapsega ühendust ja probleemile leitakse sageli peresiseselt kiire lahendus,» sõnas Jürgenson.

Ta lisas, et viimasel ajal on tema laual mitmeid näiteid, kus vanem on pagenud Eestist ära või ei laeku arvelduskontole raha ning sellises olukorras hakkabki lõpuks lapsele elatist maksma vanavanem, kellel on hiljem omakorda õigus tasutud elatis enda lapselt tagasi nõuda.