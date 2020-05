USA postiteenistus lõpetas posti saatmise Eestisse

«Viiruse COVID-19 tõttu on kirjade ja väikepakkide operatsioonid kogu maailmas häiritud. USA postiteenistus (USPS) ei võta praegu vastu saadetisi järgmistesse riikidesse,» teatas teenistus oma kodulehel ning tõi välja 111 riiki, nende hulgas ka Eesti, mida piirang puudutab. Eesti on nimekirjas ainus Euroopa Liidu riik.

USA postiteenistus rõhutas ka, et kuna reisilennukite lendude arv on koroonapandeemia tõttu järsult vähenenud ning siht- või transiitriikide postiteenistused on oma töö peatanud või seda järsult kärpinud, siis võtab rahvusvaheliste postisaadetiste kohaletoimetamine tavalisest kauem aega.