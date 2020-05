Veofirma ihkab ukrainlasi tagasi: Eestist ei leia autojuhte

Ettevõtte esindaja Ingrid Laht teatas kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, et tänase seisuga on osal nende välismaalt pärit autojuhtidel lõppenud lühiajalise töötamise luba ja samuti viisa, mistõttu on nad Eestist lahkunud. Veofirma tegi politseile avalduse, et lühiajalise töötamise luba uuesti saada.

Politsei vastas, et «tulenevalt kehtivatest eriolukorrast tingitud korraldustest registreerib politsei- ja piirivalveamet ainult nende välismaalaste lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlused, kes praegu viibivad Eesti Vabariigis». Kuna aga Frigohansi autojuhid läksid vahepeal kodumaale tagasi, oli firmal vesi ahjus.

Frigohansil on juhte tagasi vaja 1. juunist, et veod saaksid Euroopas jätkuda. «Need töötajad on professionaalsed ja teavad ja tunnevad oma tööd. Uute kohusetundlike töötajate leidmine ja nende värbamine on keeruline, raskendab ettevõtte igapäevast toimimist ja toob kaasa täiendavaid kulusid,» kirjutas Laht.

Kohe tekib küsimus, miks ei palka ettevõte Eesti inimesi, seda enam, et paljud on jäänud viimastel nädalatel töötuks ja otsivad uut kohta? Laht selgitas, et praegu ei ole võimalik leida Eestist kvalifitseeritud töötajaid. Seetõttu paluvad nad valitsuselt, et sarnaselt põllumajandusega saaksid ka rahvusvahelised kaubavedajad välistöötajad ajutiselt tagasi kutsuda.

«Kui töötajatel ei ole võimalik enam tagasi tööle tulla, muutub meie ettevõttel võimatuks tagada toiduainete ja medikamentide transport Euroopa Liidu piires. Samuti jääb osa veokeid seisma, kuna meil ei ole võimalik leida Eestist uusi töötajaid. See vähendab omakorda riigile makstavaid tööjõumakse,» teatas Laht.

Frigohans OÜ tegeleb rahvusvaheliste kaubavedudega Euroopa Liidu riikides. Ettevõte veab suuremalt jaolt puu- ja juurvilju, toiduained, meditsiiniseadmeid ja medikamente. Frigohansil on 30 veokit ja 44 töötajat, kellest osa on lühiajaliste viisadega Valgevenest, Venemaalt ja Ukrainast.