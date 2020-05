Suure hulgimüüja Tridens ASi juht Janno Hert rääkis, et nende sortimendist on kriisi ajal enim langenud impulsstoodete müük, mida pakutakse kaupluste kassades. «Tuplad, Jenkkid, Tutti Fruttid, samuti Red Bullid,» loetles Hert tooteid, mille menu on kahanenud.