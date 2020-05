Presidendi ootamatu ettepanek: miks mitte automaks?

Äripäeva saatejuhi küsimuse peale, kas Eesti oleks valmis varamaksudeks, vastas Kaljulaid, et kui me oma riigi lõime, siis inimestel ei olnud vara ja riik ei tahtnud inimesi karistada selle eest, et nad omale maja või korteri ostavad ning seda elamiseks kasutavad.

Seejärel jõudis president aga diislikütuse aktsiisilangetuseni, mida vedas eest rahandusminister Martin Helme, ning leidis, et kuigi ühelt poolt aitab see transpordisektorit ja autovedajaid, siis teiselt poolt paneb see küsima, kas maksulangetus peaks tõesti jõudma ka nendeni, kes panevad kütuse oma isiklikku suurde sõiduautosse.

«Me tahame, et sellest võidaks ettevõtlus, mitte tingimata jõukam tarbija. Kui tegemist on ebavõrdsuse suurendamisega, siis miks mitte automaksud?» käis president välja mõtte. Intervjuu jooksul ta seda edasi ei arendanud.

Automaks kui pääsetee?

Kaljulaid on varem palavalt toetanud Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse eesmärke aastaks 2050. «See on ainus viis, kuidas minu nägemuses oleks võimalik maailma päästa. Eurooplased on kõige kliimateadlikum rahvas ja oleme valmis need sammud ette võtma,» ütles ta eelmisel sügisel. Tema sõnul võiks Eesti olla riik, kes globaalsel tasandil kliimaküsimustega tegelemist tagant lükkab.

Kliimaneutraalsuse eesmärgid välistavad aga väga suures mahus diisel- ja bensiiniautod nagu me neid täna teame.

Läinud suvel toimunud Paide arvamusfestivalil arutas president kliimaprobleeme noorte aktivistidega.

Viimati oli Eesti automaksule kõige lähemal 2017. aasta kevadel, mil toonane võimukoalitsioon vägagi detailse kava välja töötas ja ka avalikkuse ette tõi. Rahandusminister Sven Sester nimetas seda mootorsõiduki keskkonnalõivuks, mida tulnuks maksta sõidukite esmasel registreerimisel.

Automaksu ideed on pooldanud ka rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov, kes ütles viimati kaks aastat tagasi, et selle asemel, et pidevalt kütuseaktsiise tõsta, võiks Eesti kehtestada pigem automaksu.