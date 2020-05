Kaubanduskeskused: kõigil poodidel pole jaksu end taas avada

Kuigi Remmelkoor on kindel, et enamus T1 poodidest ja teenusepakkujatest jätkavad, tuleb arvestada, et «mitte kõik suured ketipoed pole end valmis ühe päevaga lahti tegema». See võib tähendada, et kui inimene läheb esmaspäeva hommikul oma lemmikpoodi ketse või teksaseid ostma, on see endiselt kinni.