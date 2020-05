Ökonomistid: Soome vajab kriisist väljumiseks kasinust

«Koroonakriis vaesestab Soomet ja nõrgestab märkimisväärselt Soome riigi rahaasju keskpikas plaanis,» öeldi raportis, mille põhiautor on professor Vesa Vihriälä.

Kahju leevendamiseks on vaja kärpida kulutusi, tõsta makse ja teha strukturaalseid reforme, suurusjärgus 3-4 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP).

«See on tõenäoliselt piisav, et hoida 2020. aastatel võla-SKP suhe alla 90 protsendi,» öeldi raportis.

Soome rahandusministeeriumi tippametnik Martti Hetemäki möönis, et «olla pessimistlik on olla realistlik» ja ütles, et raskeid otsuseid ei saa homse varna lükata.