Veesõidukeid saab registreerida ka eriolukorras

Maanteeameti sõidukite registriosakonna juhataja Martti Kangur kinnitas, et veesõidukeid sai registreeria ka eriolukorras, kui maanteeameti bürood olid suletud.

«Veesõidukite registreerimine ei ole eriolukorras olnud raskendatud, võib-olla isegi vastupidi, sest enamik registreerimistoiminguid on tehtavad kontaktivabalt. Näiteks uute veesõidukite puhul saavad paadimüüjad, kellel on Maanteeametiga sõlmitud vastavad koostöölepingud, teha ise registreerimiseelse ülevaatuse ja teostada muud registreerimiseks vajalikud toimingud elektrooniliste kanalite kaudu. Veesõiduki registreerimisdokumendid aga saadab Maanteeamet postiga soovitud aadressile,» selgitas Kangus. Siiski on väikelaevade registreerimine tema sõnul võrreldes eelmise aastaga mõnevõrra vähenenud – eelmise aasta nelja kuuga registreeriti 377 väikelaeva, käesoleval aastal aga samal perioodil 259 väikelaeva.