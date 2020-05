Turismisektor ja väikeettevõtted saavad esmaspäevast toetust taotleda

«Valitsuse kriisitoetuste eesmärgiks on, et abi saaks võimalikult palju keskmisi ja väiksemaid ettevõtteid, kellel on panka minna raskem kui suurematel. Valitsuse soov oli tagada võimalikult ulatusliku mõjuga abi, mis arvestaks ka teiste kriisimeetmete tingimustega neid dubleerimata, et maksumaksja raha oleks võimalikult otstarbekalt kasutatud,» ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem pressiteates.