MKM: valitsus ei jõudnud neljapäeval Tallinki laenu arutada

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) majandusarengu asekantsleri Viljar Lubi sõnul oli Tallinkile laenu andmine neljapäeval valitsuse kabinetinõupidamise päevakorras, ent selle arutamiseni valitsus ei jõudnud. Lubi kinnitas, et Kredex on laenulepingu tingimused Tallinkiga läbi rääkinud ning lepingu eelnõu on valitsusele saadetud.