Luminor ennustab majanduslanguseks 10 protsenti

Palmi hinnangul on Eesti praegu koroonaviirusest põhjustatud majanduslanguse sügavaimas faasis, kuid reaalne olukord jõuab kohale sügisel.

«Samas on juba näha ka mitmeid positiivseid märke taastumisest. Mitmed riigid leevendavad piiranguid ja ka Eestis ning mujal Euroopas on inimesed töökohtadele naasmas. See tõstab üldist kindlustunnet, millest oleneb, kui palju inimesed tarbivad. Tarbimine aga moodustab arenenud riikides 70 protsenti majandustest,» ütles Palm pressiteates.

Ökonomist toonitas, et hea märk on koroonaviirusest tingutud piirangute järkjärguline leevenemine Saksamaal, mis on Euroopa suurim eksportija.

«Suur osa Eesti avatud majanduse tellimustest tuleb väljastpoolt. Seega on Eesti majanduse taastumise juures väga oluline roll teiste majanduste avanemisel. Majanduse elavnemisele aitavad edaspidi kaasa ka võimalus taas reisida. Esimeses järgus on avanemas tööreisid ja alles siis turism,» ütles Palm.

Ökonomisti sõnul jõuab teises kvartalis teenuste sektorist alanud langus tööstussektorisse ja edasi ehitusse, mis seni on toetunud varasematele tellimustele.

«Tänavuse aasta majanduslangus ulatub baasstsenaariumi kohaselt 9–10 protsendini. Palju sõltub majanduse toetamise meetmete toimest ja viiruse arengutest. Mõningast taastumist võib näha kolmandas kvartalis ning järgmisel aastal juba üsna korralikku kasvu. Kriisieelse taseme võime majanduses saavutada alles 2022. aasta teises pooles,» märkis Palm.

Palm nentis, et hoolimata mõningatest positiivsetest märkidest on kriisi võitjaid raske välja tuua. «Võibolla ainult e-kaubanduse hiiud on kriisist suhteliselt hästi läbi purjetanud ning investeeringuid tuleb kindlasti juurde ka sektorisse, mis toodab meditsiinitehnoloogiat ja -tarvikuid. Põllumajandus- ja toiduainesektor on samuti konkurentsivõimeline,» lisas ta.

Palm toonitas, et majanduse taastumiseks on kõige olulisem järgida terviseameti ettekirjutusi ja soovitusi – nii hoitakse pandeemia kontrolli all ka siis kui koroonaviiruse levikust tingitud piirangud leevenevad.