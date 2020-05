Tallink sai esimeses kvartalis 30 miljonit eurot kahjumit

Samas on kahjum esimeses kvartalis Tallinki jaoks üsna tavaline, sest reisimisaktiivsus on sel perioodil kõige väiksem. Eelmise aasta esimeses kvartalis oli Tallinki kahjum 25 miljonit ja 2018. aastal 20 miljonit eurot.

Kuigi reisijatearvud selle aasta esimeses kvartalis kahanesid, suutis ettevõte kasvatada kontserni laevadel veetud kaubaveoühikute arvu esimese kolme kuu jooksul 7 protsendi võrra. Koos reisijatearvuga on märtsi keskpaigast järsult kukkunud ka ettevõtte käive, kuna ettevõtte laevastikust on täna Läänemerel jätkuvalt opereerimas vaid viis laeva ning ka need teostavad täna peamiselt kaubavedusid ettevõtte koduturgude vahel ja ettevõtte neljast hotellist on täna avatud vaid üks ning seegi nullilähedase täituvusega.