Intressi arvestamine ajatatud maksuvõlalt taastub eriolukorra lõppedes

Kuna taotlusi on oodata palju, siis palub MTA esitada taotlus nii pea kui võimalik, aga varuda selle menetlemisel kannatust. Maksuvõla ajatamise eesmärk on aidata ajutises makseraskuses olevaid isikuid.

«Ettevõtted ei peaks lõpetama oma tegevust ainuüksi seetõttu, et neil on eriolukorrast tingitud ajutised raskused maksude tasumisega. Eeldame, et need, kes tasusid makse korrektselt enne märtsikuud, soovivad seda teha ka tulevikus ning nende käibe langused ja makseraskused on üldjuhul ajutised,» ütles MTA arvestuse ja võlahalduse valdkonnajuht Liina Jõõts. «Kui valitsus eriolukorda ei pikenda ja see lõpeb alates 18. maist, nagu praegu otsustatud, hakkab ajatamata võlale kogunema intress 0,03 protsenti päevas, samuti alustab MTA võlgade sissenõudmist.»