TS Laevad hoolitseb parvlaevadel 2+2 reeglite täitmise eest

Liikumispiirangute kaotamise kõrval avatakse reedest majandus- ja taristuministri Taavi Aasa loal parvlaevadel ka reisijate salongid ning alustatakse toitlustamise pakkumist. «Tulime vastu saarte kriisikomisjonide ja kogukondade ootustele ning lubame TS Laevadel alates 8.maist avada ka reisijate salongid. Siiski tuleb arvestada, et salongides kehtivad esialgu reeglid ja piirangud, mis kaitsevad meid viiruse leviku eest. Panen kõikidele reisijatele südamele, et endiselt tuleb järgida 2+2 reeglit ja hügieenisoovitusi,» märkis minister Aas.

TS Laevad on kasutusele võtnud mitmed meetmed, et tagada reisijate ohutus ja turvalisus. Salongidesse on paigaldatud sildid, mis tuletavad meelde 2+2 reeglit, tavapärase koristuse kõrval on tihendatud erinevate pindade desinfitseerimist, tagatud on piisavad desovahendid nii autotekil, reisijate salongis kui ka meeskonna ruumides. Vähendamaks kontakte inimeste vahel toimub pardapoes ja kohvikus ühesuunaline liikumine, toitlustajad pakuvad ka kaasaostu ning lastetoad jäävad veel suletuks.