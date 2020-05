Toomas Luman: sügisel võib olla juba 100 000 töötut

«Eeldada, et see kriis läheb kiirelt üle ja sügiseks on kõik korras, on täna täiesti vale,» rääkis Luman «Esimeses stuudios». Ta viitas inimeste käitumisharjumustele, mis on selle kriisi tõttu väga oluliselt muutunud. «Inimeste liikumine on piiratud, kaupade liikumine on piiratud. Tarbimine, nõudlus on oluliselt vähenenud,» rõhutas ettevõtja.

Kui eelmise kriisi põhjas kerkis töötute arv umbes 116 000-ni, siis käesoleva kriisi alguses oli Luman arvamusel, et selle kurva näitajani jõutakse nüüd 9-12 kuuga. «Aga rahandussektori osad analüütikud, kes muidugi ei taha oma nime all seda koledat uudist välja öelda, on veendunud, et me jõuame selle numbrini umbes kuni kuue kuuga,» sõnas Luman.

Rääkides sellest, milliseid ettevõtteid peaks valitsus praegu toetama, märkis Luman, et valitsusel tuleks teha eelkõige strateegilisi otsuseid. Ettevõtteid nende tüübi järgi pole Lumani hinnangul kuigi mõistlik lahterdada. Ta nentis, et Eesti riik ei jõua kõigi ettevõtjate rahamuresid kinni maksta.

Kuigi tööandjad on teatanud, et 5 protsenti ettevõtetest maksab üle 90 protsendi maksudest, pole Luman nõus, et neid suuri ettevõtteid tuleks esmajärjekorras päästa. «Põhjus on väga lihtne. Ka eelmises kriisis ma ütlesin, et valitsus ei peaks tegelema väga suurtega ja seda põhjusel, et tal ei jätku selleks ressursse,» selgitas ta.