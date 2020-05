Veesõidukite registreerimine vajus kivina, aga paadimüüjatel läheb hästi

«Suuremate paatide, mis praegu registreerimisele jõuavad, müügitehingud sõlmiti peamiselt eelmisel aastal või talvistel meremessidel ning siin kriis veel mõju avaldanud pole. Tööd on jaanipäevani nii palju, et kuku pikali,» kommenteeris Paakspuu. Ta nõustus, et kindlasti jõuab majanduskriisi põhjustatud tagasilöök ka paadiärisse, kuid mõjutab siis eelkõige odavamate keskklassi paatide müüki ja emotsioonioste, nagu jeti soetamine.

Paakspuu möönis, et kriisi mõju on ettevõtte tegevuses siiski tunda: «Meie põhitöö on praegu uute paatide komplekteerimise ja lisavarustuse paigaldamise kõrval ka veesõidukite kevadine hooldus ja plaaniline remont. Kriisi mõju on tunda mõningate varuosade ja tarvikute kätte saamisel, paljud meretarvete tehased on Põhja-Itaalias ja muidugi Hiinas».