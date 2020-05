Eesti automüük langes kolinal kümnendi põhja

«Aprilli uute autode müügitulemus kajastab selgelt viiruskriisi tagajärgi,» ei osanud ka AMTELi juht Arno Sillat midagi muud kosta. Nelja kuu kokkuvõttes on seis siiski veidikene parem – müüdi 6471 uut autot, mida on veerandi võrra vähem kui mullu.

Sillat jätkas, et kasutatud autode müük oli aprillis veelgi hullem. «Mõnevõrra lihtsam on olukord ettevõtetel, kes teevad automüügi kõrval ka teenindust ja remonti. Ka selles sektoris on langus, kuid autodega liigutakse ja neid hoitakse korras,» selgitas autoekspert.