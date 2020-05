Pikk rendivaidlus võib Solarise keskuse kinota jätta

Viimase võimalusena pöördus Solaris Kino OÜ saneerimistaotlusega Harju maakohtu poole, mis menetluse ka alustas.

Solaris Kino OÜ tõdes, et neil ei ole seni õnnestunud leida Solarise keskuse omanikega mõistlikku renditingimuste ja kõrvalkulude kokkulepet, ja see on takistanud ka omapoolsete investeeringute tegemist kinosaalide arendamisse.

Ettevõtte kinnitusel on selge, et senistel tingimustel on kino opereerimine Solarises muutunud võimatuks ja saneerimismenetluse luhtumisel tuleb tegevus seal lõpetada. Samas on Solaris Kino OÜ valmis jätkama, kui saneerimismenetluse käigus vaadatakse üle senised ebamõistlikud tegevuskulud ja lepitakse kokku rentijapoolsed investeeringud.

Apollo Group OÜ nõukogu esimees Sven Nuutmann rõhutas, et saneerimistaotlus puudutab vaid Solarises tegutsevat kino. «Apollo teistel kinodel on neid majutavate kaubanduskeskustega väga tulemuslik koostöö, selle kinnituseks on kahepoolsete investeeringute toel üha moodsamad kinosaalid ja laiem teenustevalik,» ütles Nuutmann. Ta lisas, et eriolukorra ja riigipoolsete piirangute lõppedes on Apollo kinod klientidele taas avatud.