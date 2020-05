Täna võib selguda hädas Tallinki saatus

Tallink Grupp on esitanud taotluse riigilt 150 miljoni eurose likviidsuslaenu saamiseks. Tallinki tulud on kriisi ajal kukkunud ligi 90 protsenti: laevareisid on suurel määral peatatud, hotellid tühjad, spaadest vesi väljas, taksod ootavad kliente ja Burger King avamist.