Riik tõstab kriisi ajal töötu abiraha suurust

«Eriolukorrast tingitud piirangute mõjud majandusele ja tööturule on kaasa toonud vajaduse mõnede muudatustega kiiremas tempos edasi liikuda, et leida lahendused kitsaskohtadele, mis aitavad inimestel oma toimetulekut parandada ja vähendavad töötute vaesusriski. Olgu selleks siis ajutise töötamise lubamine töötuks oleku ajal või töötuskindlustushüvitise maksmine pikemaajaliselt,» sõnas minister Kiik.

Esimene muudatus on see, et inimene võib teatud aja jooksul ja teatud summa eest töötada ka juhul, kui ta töötuna arvel on. Töötule säilivad ajutisel töötamisel töötu staatus, ravikindlustus ning töötushüvitised.