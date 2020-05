Tellijale

«Kuld on kaitse ohjeldamatu rahatrüki vastu,» ütles Financial Timesile riskifondi Dymon Asia Capital kaasasutaja Danny Yong. Fondi tootlus on sel aastal 36 protsenti ja seda on aidanud kergitada panustamine kullale, mille hind on aasta algusest kerkinud 12 protsenti.