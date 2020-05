Eesti riik võttis taas piraka laenu

LHV Pank teatas, et tegi pakkumise kogu summale. Oksjoni tulemusena ostis pank 200 miljoni euro väärtuses negatiivse tootlusega võlakirju. Tegemist on Euroopa Keskpanga tagatiskõlbulike võlakirjadega, mis tagab panga jaoks kõrge likviidsuse.

Lühiajaliste võlakirjade diilereid on Eestis viis: AS LHV Pank, AB SEB Bankas, Swedbank AS, Luminor Bank AS ja OP Corporate Bank.