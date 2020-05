Eesti IT-firma peab end kriisi ajal tugevamaks kui iial enne

Ettevõte on viimasel kahel aastal kasvatanud eksporti kuni 50 protsenti. «Seetõttu usume, et meil on mitmeid eeliseid, mis võimaldavad algava majanduskriisi edukalt läbida ja sellest veel tugevama väljuda,» ütles Kaljo, lisades, et senine kasv on tulnud välist investorkapitali kaasamata. «Oleme viimased paar aastat valmistunud majanduskriisiks ja siseneme sellesse tugevamana kui kunagi varem. Meil praktiliselt ei ole laene, küll aga oleme kogunud vaba raha,» rääkis Kaljo.