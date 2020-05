Ratas: Helme ei soovi Rail Balticu osas koalitsioonilepet muuta

Ratase sõnul pole mingi saladus, et mullu kevadel koalitsiooni tehes väljendas EKRE vastumeelsust Rail Balticule. «See on ju avalikult teada,» märkis Ratas, lisades, et koalitsiooniläbirääkimised on kompromisside koht ja Rail Balticu rajamise osas kokkulepe koalitsioonipartnerite vahel sõlmiti.

Ratase sõnul ei saa seda, et keegi seisab oma põhimõtete eest, kellelegi ette heita. «Iga erakond seisab oma valijate eest, see on loomulik,» ütles Ratas.

Ta kinnitas taas, et on ise suur Rail Baltic rajamise toetaja. «Ma arvan, et seda projekti on Eestile vaja, ka julgeolekualaselt,» ütles Ratas, lisades, et läbi selle projekti saavad Eesti inimesed paremini liikuma ning ühtlasi toob sellise suurprojekti ehitusprotsess Eesti majandusele kasu.

Ratase sõnul küsis ta teisipäeval EKRE esimehelt Mart Helmelt, kas ta soovib Rail Balticu osas koalitsioonilepet muuta. Ratas meenutas, et koalitsioonileppes on kirjas, et Rail Balticu ehituse finantseerimisel ei ületa Eesti panus 19 protsenti.

«Helme ütles, et ta ei soovi koalitsioonilepet muuta, järelikult valitsus töötab selle nimel edasi, et arendada Rail Balticut,» lisas Ratas.