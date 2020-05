Müller: sisulist puudujääki Euroopa Keskpangale ette heita ei saa

Saksamaa põhiseaduskohtu teisipäevase otsuse kohaselt peab ECB tõendama, et euroala majanduse toetamiseks mõeldud varaostuprogramm on proportsionaalne, või muidu ei lubata Saksa Bundesbankil selles enam osaleda.

Müller rääkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et tema hinnangul suudab ECB demonstreerida, et rahapoliitilisi otsuseid langetades kaalutakse kõikvõimalikke mõjusid.

«See ei puuduta mitte ainult konkreetselt seda ühte varaostuprogrammi. Meil on siin kõigi keskpankade osalusel toimuvad töögrupid, mis enne Euroopa Keskpanga nõukogu otsuseid erinevate alternatiivide plusse ja miinuseid kaaluvad,» ütles Müller ja lisas, et sisulist puudujääki selles osas ei ole kindlasti võimalik ECB-le ette heita.

Müller nentis, et ECB vaatenurgast on tegu delikaatse olukorraga, kuna kohtuotsus ei ole suunatud otse ECB-le ega Saksa keskpangale, vaid Saksa valitsusele ja Bundestagile.

«Samuti juba 2018. aastal on Euroopa Kohus otsustanud sellesama varaostuporgrammi kohta, et see ei riku Euroopa õigusakte,» ütles Eesti Panga president ja lisas, et nüüd tuleb arutada, kuidas kõige paremal moel nii Saksa kohtule kui ka valitsusele ja parlamendile kindlustunnet pakkuda.