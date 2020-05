Soome ehitusfirmad: tuhanded eestlased lähevad koju

Tema hinnangul lubatakse karantiini ajal külastada ka apteeki ja poodi. «Sõnum on olnud, et koduigatsus on suur ja koju ka minnakse, kui on võimalik sealt tagasi tulla. Minu arusaamise kohaselt läheb järgmisel nädalal koju tuhandeid eestlasi, kes seejärel naasevad,» ütles Mattila.