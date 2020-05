Pahameel Rootsis: riigiabi taotlevad firmad maksavad aktsionäridele heldeid dividende

Rootsis on üles kerkinud küsimus, kas on ikka õige, et Volvo, kes koondab ajutiselt kõik oma 20 000 Rootsi töötajat, maksab nüüd aktsionäridele 11,2 miljardit Rootsi krooni (1,05 miljardit eurot), vahendab Bloomberg. Või kas nii ikka saab, et laagritootja SKF peaks maksma aktsionäridele plaanitud 1,3 miljardit krooni (1,06 miljardit eurot) dividende samal ajal kui ta Rootsi riigilt 40 miljoni Rootsi krooni (3,76 miljoni euro) suurust abi saada soovib.

Kuigi Rootsi otseselt riigiabi saavatel firmadel dividendide maksmist ära keelanud pole, andis parlamendi rahanduskomisjon selleks «tungiva soovituse». Rootsi rahandusminister põhjendas seda Rootsi kanalile SVT nõnda, et kui dividendikeeld oleks seadusesse sisse läinud, oleks see riigi koroonameetmeid pidurdanud, vahendab Bloomberg. Viimase andmetel on dividendikärpe vastu tugevalt ka Rootsi Pankade Assotsiatsioon, mis aprillis teatas, et dividendide maksmised on juhtkonna otsus ning «tööstust ei tohiks süüdistada praeguses majanduskriisis».

Rootsi opositsioon on selliste arengute vastu: «Finantskomitee on ühel meelel, et sellised väljamaksed on õigustamatud,» põrutas kristlike demokraatide kõneisik Jakob Forssmed Bloombergile. Tema hinnangul peaks olema suurtele börsiettevõtetele antud selge signaal, et kui nad on huvitatud suurest riigiabist, peaksid nad ka vastavalt käituma – hoolimata sellest, mida seadusandlus võimaldab.

Kuidas on Eestis?

Eesti börsiettevõtetest on seni teatanud dividendi peatamisest riigiabi saav Tallink, samuti Nordecon ja Merko Ehitus. Seevastu samuti töötukassa andmetel riigiabi saav Tallinna Kaubamaja maksab küll dividendi, kuid see otsus tehti vahetult eriolukorra alguses.

Kuidas on mujal?