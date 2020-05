Pipedrive asus koondama

Pipedrive'i tegevjuhi Timo Reini sõnul on töötajate koondamine ettevõtte jaoks raske südamega tehtud otsus. «Me lükkasime selle äärmiselt valusa otsuse tegemist edasi nii kaua kui võimalik. Tõmbasime kriisi alguses kulusid oluliselt koomale ning pakkusime kuueteistkümnele väiksema koormusega töötajatele võimalust end ettevõtte sees mõnes muus rollis proovile panna. Paraku ei olnud need sammud enam piisavad, et pikale venivast majandussurutisest tulemuslikult välja tulla,» rääkis Rein.

Pipedrive'i klientideks on enamasti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, keda kriis kõige valusamalt mõjutab. «Töötasime hätta sattunud klientide jaoks kiiresti välja kriisiprogrammi, kuid teame, et paljudel neist on väga raske ning nad ei ela suure tõenäosusega suvekuid üle. Peame valmistuma selleks, et olukord võib klientide ja seeläbi Pipedrive’i jaoks veelgi keerulisemaks minna,» täpsustas Rein olukorda ja koondamise tagamaid.