Eesti Hotellide ja Restoranide Liit vahetas juhti

Käpa sõnul on olukord majutusteenuste ja toitlustusteenuse turul kollapsi lähedal. «Eriolukorras on pihta saanud ehk mõne erandiga kõik Eesti ettevõtted, kuid selline kukkumine nagu majutusteenuste pakkumises ja turismis laiemalt, on siiski ainulaadne. Sektor on oma palgatasemelt niigi haavatav ja küsimus on täna paarikümnes tuhandes töökohas või nende säilitamises. Me pöördume kindlasti uuesti Valitsuse poole, et olla partneriks teise leevenduspaketi väljatöötamisel. Nüüd on meil kõigil veidi enam teadmist, kus valu kōige suurem ja mida siin üheskoos teha annaks,» rääkis Hotellide ja Restoranide Liidu uus juht.