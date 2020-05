Lennufirmade karm reaalsus: reisijate arv on vähenenud üle 95%

Ryanair lennutas aprillis 40 000 reisijat, mullu samal ajal aga 13,5 miljonit. Vähemalt mais ja juunis on reisijate mahud samuti minimaalsed, kuna firma on teatanud, et kavatseb enne juulit opereerida vaid 1% oma liinidest. Reedel andis Ryanair ka teada, et kavatseb koondada ligikaudu 3000 pilooti ja/või reisisaatjat ehk 15% firma tööjõust. Palgalangetused, esialgsete hinnangute kohaselt 20% ulatuses, ning mitme lennubaasi sulgemised võivad samuti lähitulevikus reaalsusekss saada, vahendas CNN.