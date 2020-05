Ülemiste juht: mingit hängimist keskuses ei tule

Seda, et valitsus andis täna keskustele loa end 11. mail taas avada, peab Pärnits loogiliseks ja mõistlikuks otsuseks. «Kõik tervisenäitajad ja trendid viitavad sellele, et viirus on kontrolli all ja olukord stabiliseerunud. Seetõttu on viimane aeg hakata piiranguid maha võtma,» ütles ta.

Juba praegu käib tema sõnul Ülemistes ettevalmistustöö, et uuel nädalal poodide uksed avada – kes koristab, kes teeb inventuuri, kes puhastab pidu, kes sätib hindu, loetles Pärnits. «Ka meil on plaan paigas, kuidas turvata, kuidas koristada ja puhtust hoida. Oleme kõigeks valmis,» kinnitas pikaajalise kogemusega ärijuht.

Pärnits ei usu, et keskused kohe ulatuslike rahvamassidega täituksid. Pigem võiks külastatavus tema prognooside kohaselt jääda sinna, kus see oli märtsi keskel, ajal, mil Eestis kuulutati välja eriolukord. «Oleme esialgu rahul sellega, kui külastajaid on sama palju kui toona,» lisas ta.

Ajapikku peaks aga keskust väisavate inimeste arv tema hinnangul siiski tõusma, kuna neil on vaja kasvõi suveriideid, mis eriolukorra ajal soetamata jäid. «Ega see tarbimisvajadus kuhugi kadunud pole,» märkis ta. Pärnits usub, et ka inimeste hirm viiruse ja haigestumise ees on väiksem, kui see oli poolteist kuud tagasi.

«Aga hängimist kui sellist veel ei tule. Tehakse vajalikud ostud ja minnakse minema. Need, kes hängida tahavad, võivad seda teha õues, kus on väga head ilmad. On palju kihvtimaid kohti, loodus ja mets, kus sellise ilmaga oma aega veeta. Kaubanduskeskused on rohkem halva ilma veetmise kohad,» jutustas Pärnits.

Ka Ülemiste rentnikud on avamist pikisilmi oodanud. «Nad on väga ettevaatlikud, sest ei taha midagi lörri keerata. See tähendab, et mingeid suuri kampaaniaid, et rahvamassid kokku meelitada, loodetavasti ei tule,» pani Pärnits rentnikele südamele.