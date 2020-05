Microsoft investeerib Poola miljard dollarit

Microsoft andis teisipäeval teada, et on sõlminud lepingu Poola pilveteenuste varustaja Chmura Krajowaga. Eesmärk on pilveteenuste arendamine riigis, mille ambitsioon on saada regiooni tehnoloogiakeskuseks. Partnerlussuhe kestab esialgu seitse aastat ning hõlmab ka andmetöötluse ja pilveteenustega tegelevate inimeste väljakoolitamist.