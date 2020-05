NATO sõjalaevad viisid Venemaa Arktikas läbi mereväeõppuse

Ameerika õhutõrjehävitajad USS Donald Cook, USS Porter ja USS Roosevelt ning Ühendkuningriigi kuningliku mereväe fregatt HMS Kent jõudsid eile Barentsi merele, et viia Venemaa ranniku lähedal, kuid siiski neutraalvetes läbi mereväe navigatsiooniharjutus, teatas CNN. Frankfurter Allgemeine rõhutas, et vastasseisu vältimiseks oli Venemaad missioonist eelnevalt teavitatud, kuid see oli esimene kord pärast külma sõja lõppu, kui Ameerika sõjaväealused piirkonda on läbinud.