Eesti idufirma hakkab 3D printima maju

Tsemendi asemel kasutab Ekotekt ehitamisel põlevkivituhka, et vähendada ehitamisest tulenevat keskkonnajälge. Esimene testmaja peaks plaanide kohaselt valmima enne suve.

«Tsemendi tootmine moodustab 8% kogu CO2 emissioonidest. Meie asendame selle põlevkivituhaga, mis on jääde ja Eesti puhul üks suuremaid keskkonnaväljakutseid. Lisaks kasutame veel kivisöetuhka ja terasepuru,» selgitas Ekotekti asutaja ja arhitekt Abhishek Kumar.

Ettevõte plaanib täisvõimsusel tööle hakates tootma aastas 50 ligikaudu 90 ruutmeetri suurust, kolme toaga maja. Ekotekti peamiseks turuks saavad alguses olema Põhjamaad, kus Kumaril on varasemast palju kontakte.

3D prinditud maja tootmiskulud on Kumar sõnutsi 20-30 protsenti madalamad kui traditsioonilisi ehitusvõtteid kasutades. Lisaks on sellised majad tema hinnangul oluliselt energiatõhusamad, mistõttu aitab see omanikel kulusid kokku hoida ning samal ajal keskkonda säästa.