Austraalia kaotab viirusepiirangute tõttu üle kahe miljardi euro nädalas

Austraalia on olnud viirusepandeemia leviku tõkestamisel edukas ning igapäevane uute kinnitatud nakatumiste arv on jäänud enamikus piirkondades alla 10.

Rahandusminister Josh Frydenberg aga ütles, et liikumis- ja kogunemispiirangud, mis olid mõeldud haiguse leviku tõkestamiseks, on andnud majandusele ränga hoobi.

Austraalia statistikaamet (ABS) teatas 7,5-protsendisest töökohtade vähenemisest 18. aprillile eelnenud viiel nädalal. See tähendab, et töö kaotas ligi miljon inimest 13 miljonist töötajast.

Rahandusministeeriumi hinnangul kahekordistub töötus aasta keskpaigaks, jõudes 10 protsendini. See tähendab, et koroonapandeemia tõttu on kaotanud või kaotamas Austraalias töökoha kokku 1,4 miljonit elanikku.