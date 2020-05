Austria töötus on pandeemia tõttu ajalooliselt kõrgele tõusnud

Töötus tõusis aprilli lõpuks 12,8 protsendini, võrreldes veebruaris registreeritud 8,1 protsendiga. Tööta on nüüd kokku 571 477 inimest, teatas Austria tööhõiveamet AMS.

Läinud aasta aprillis oli töötuid 361 202, mis tähendab, et töötute arv on aastaga tõusnud 58 protsenti.

AMS teatel on viirusekriis mõjutanud kõiki majandussektoreid, piirkondi ja vanusegruppe.

Tööotsijaid on nüüd kümme korda rohkem kui vabu töökohti, mida on aastavõrdluses kolmandiku võrra vähemaks jäänud, lisas AMS.

Enim on kriis mõjutanud hotelle ja restorane, kus töötus on kerkinud 130 protsenti, ja ehitust, kus see tõusis 98 protsenti.