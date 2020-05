ABB uus juht plaanib ettevõttes muutuseid

Tööstuskontserni ABB veebruaris ametisse asunud tegevjuht Björn Rosengren andis Šveitsi lehele Neue Zürcher Zeitung oma esimese intervjuu. Selles kinnitas ta, et on vaimustuses Rootsi-Šveitsi kontserni võimetest ja kultuurist. 61-aastane rootslane peab oma ülesandeks aga ettevõtte kasumlikumaks muutmist ja leiab, et selleks tuleks seda detsentraliseerida.

Rosengren tahab anda rohkem otsustusõigust kontserni 17 äriüksusele ja kavatseb oma plaane täpsemalt tutvustada 10. juunil aset leidval strateegiapäeval. Tema kinnitusel ei kavanda ta 144 000 töötajaga ettevõttes siiski revolutsiooni, vaid evolutsiooni. Enne tema tööletulekut oli ettevõte juba vähendanud keskjuhtimises palgal olnute arvu 17 500 inimeselt 1300 peale.

ABB juhi arvates on ettevõtte äriüksused eraldi võetuna väga edukad, kuid takistuseks on liiga keeruline juhtimismudel. Rosengreni meelest kaasnevad maatriksorganisatsioonidega suured kulud, sest peakontor takistab allüksuste tööd. ABB äriüksused on Rosengreni hinnangul 17 maailmaklassi ettevõtet, mis on sama suured või suuremadki kui nende konkurendid.

Rosengren kavatseb kõrvaldada tsentraliseeritud struktuuri, delegeerida vastutuse äriüksustele ja jätta alles väikese peakorteri meeskonna, mis toimiks ettevõtet koos hoidva liimina. «Minu kogemused on näidanud, et see on kaastöötajatale äärmiselt atraktiivne mudel,» ütles ta.

Rosengreni sõnul on peaaegu kõik ABB enam kui 200 tehast esimese kvartali ajal töös olnud. Nende hulka kuuluvad kolm Bergamos asuvat, mille ettevaatusabinõud osutusid piisavaks, nii et ka koroonapandeemia keskmes suudeti nakatumisi vältida. Aprillis tuli küll sulgeda tehased Indias, kuid needki alustavad nüüd taas tööd. Rosengren tunnistas, et allhankijate tarnetega on kontsernil omajagu probleeme olnud. Ta hoiatas ka, et aasta teine kvartal saab olema väga raske.