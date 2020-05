Aasta ettevõtja koondab oma idufirmast üle 60 inimese

Tellijale

Seni on isikusamasuse tuvastamise teenust pakkuv Veriff ainult kasvanud. Näiteks eelmisel aastal suurenes firma töötajate arv paarikümnelt enam kui 300 inimeseni. Nüüd tuli aga viiendik meeskonnast koju saata. «See oli kindlasti kõige keerulisem otsus, mis ma olen pidanud oma ettevõtluskarjääri jooksul tegema,» tunnistas Kotkas. «Aga see on vajalik, et keerulisest olukorrast ettevõttena tugevamini välja tulla.»

Samm võib paista nii mõnelegi kõrvaltvaatajale kummaline ja vastuoluline, kuna Kotkas on koroonakriisi kestel korduvalt öelnud, et Veriffi äri on tõusuteel – kui füüsilise kontakte on vähem, vajatakse aina rohkem isikutuvastamist interneti kaudu. Ka täna rääkis Kotkas, et veebruariga võrreldes on nende ärimahud aprillis kaks korda suurenenud. Kuuga kasvatakse rohkem kui 30 protsenti.