Edetabel ⟩ Suurim töötukassa hüvitise saaja on Tallink, riigi tuge saab ka Bolt

Töötukassa on teinud otsuse hüvitist maksta eilse seisuga 6243 ettevõtte 38 000 töötajale. Töötasu hüvitiste kogukulu on tänaseks 33 130 515 eurot.

Kõige rohkem saab Töötukassalt palgahüvitist Tallink, ligikaudu 3000 töötaja eest üle 3,5 miljoni euro. Tallinki töötajad on esindatud tabelis mitme ettevõtte nime all, hüvitise saajate arvu järgi reastatud esikümnes on laevanduskontserni kuuluvaid firmasid suisa neli.

Nii tasub Töötukassa palgahüvitistena esikohal olevale ettevõttele OÜ-le Hansaliin 1766 töötaja eest üle kahe miljoni, tabeli kolmandale OÜ-le HT Laevateenindus 507 töötaja eest üle 670 000, kuuendale AS-ile Tallink Grupp 466 töötaja eest rohkem kui 537 000 ja kümnendale OÜ-le TLG Hotell 259 töötaja eest ligi 235 000 eurot.

Tabelis teisel kohal on AS Norma, mille 849 töötaja palkasid hüvitatakse kogusummas üle 883 000 euro. Neljanda, AS-i Postimees 545 töötaja palkade heastamiseks on suunatud veidi rohkem kui 656 000 ja viienda, Bolt Technology OÜ 521 töötajale ligemale 655 000 eurot.