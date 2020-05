Aas: Rail Balticu peatamine tooks Eestile kahjunõuded ja leppetrahvid

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa (Keskerakond) kinnitusel pole Rail Balticu rongi peatumisest hetkel märke: pigem kogub see hoogu ning on seljatamas projekteerimisfaasi, mille järgmine peatus on täiemahuline ehitus. Projekti halvamine tooks kahjunõudeid Euroopa Liidult ja lõunanaabritelt ning leppetrahve käimasolevate töövõtulepingute ennetähtaegsest lõpetamisest.